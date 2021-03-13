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  • Selçuk Bayraktar ''Her şeyin başı ahlak...'' notuyla duyurdu: Burs olarak dağıtacağız
Güncel

Selçuk Bayraktar ''Her şeyin başı ahlak...'' notuyla duyurdu: Burs olarak dağıtacağız

İBB'den T3 Vakfı'na para aktarıldığının iftira olduğu bir kez daha tescillendi. T3 Vakfı, İBB'den kaynak alındığı iddialarına ilişkin açtığı manevi tazminat davalarından birini daha kazandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, kazanılan tazminatların burs olarak dağıtılacağını açıkladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 08:34 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:34
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Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Avukatı Abdullah Demirhan, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kaynak aldığına yönelik iftiralara ilişkin açtıkları manevi tazminat davalarının olumlu neticelenmeye devam ettiğini belirterek, 'İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.' dedi.

Gelişmeleri değerlendiren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı: Vakfımıza yönelik iftirada bulunan kişilerden mahkeme yoluyla kazandığımız tazminatları, mesleğini ahlakla icra eden, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi ümidiyle iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz.

İBB'den T3 Vakfı'na para aktarıldığının iftira olduğu bir kez daha tescillendi

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