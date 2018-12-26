Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini paylaştı

Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini sosyal medya hesabından 'İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum.' ifadelerini kullanarak paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini sosyal medya hesabından "İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum." ifadelerini kullanarak paylaştı.

İşte Bayraktar'ın o paylaşımı;

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Putin yeni Avangard hipersonik füze sisteminin testini izledi

Rusya durdurulamayan silahını test etti

Rusya durdurulamayan silahını test etti

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

27 Aralık okulların tatil edildiği iller son dakika MEB Valilik açıklaması

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle düşmanı 40 kilometreden vuruyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA