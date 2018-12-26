Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini paylaştı
Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini sosyal medya hesabından 'İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum.' ifadelerini kullanarak paylaştı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ilk yalnız seyrüseferinin görüntülerini sosyal medya hesabından "İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum." ifadelerini kullanarak paylaştı.
İşte Bayraktar'ın o paylaşımı;
İstanbul Tekirdağ bir iki kalkıyor.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 26 Aralık 2018
Bir kişilik boş yerimiz mevcut..
Motor gürültüsü çok ve ses duyulmadığından altyazı:
"İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum."
🐋🛫✈🚀 pic.twitter.com/5DRvsu85Fy
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