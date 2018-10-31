Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ’Özel Pilot Lisansı’ kursunda ilk yalnız uçuşunu yaptı. Uçuş sonrası ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar’ı hortumla ıslattı.
- DHA, İHA
İHA sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Özel Pilot Lisansı" kursundaki ilk yalnız uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun...— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 31 Ekim 2018
Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış... 😀✈ pic.twitter.com/Y9BsrPzdaQ
Paylaşımında, "Allah'a şükürler olsun" olsun diyen Bayraktar'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, havacılık geleneği dolayısıyla hortumla su sıkarak ıslattı.
Havacılıkta kurallar basit.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 31 Ekim 2018
Ver gazı kalk.
Al gazı in.. 🚀🚀🚀✈https://t.co/992ygSdave pic.twitter.com/410yqfoVoq
Bayraktar, bu anları Twitter hesabı üzerinden video kaydıyla birlikte paylaştı.
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