Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı

Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun...



Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış... 😀✈ pic.twitter.com/Y9BsrPzdaQ