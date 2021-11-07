Selçuk Bayraktar sert çıktı: Yazıklar olsun!

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Lütfü Türkan'a sert çıktı. Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun.
Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 7, 2021
Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir
Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da #YazıklarOlsun