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Selçuk Bayraktar sert çıktı: Yazıklar olsun!

Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar, İP'li Lütfü Türkan'ın şehit yakınına yaptığı hakaret sonrası tepki gösterdi. Bayraktar, 'Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun.' dedi.

7 Kasım 2021 Pazar 19:31 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 20:05
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Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Lütfü Türkan'a sert çıktı. Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimiz, tarih boyu kimsenin boyunduruğuna girmemiş bu Aziz Milletin gözbebeğidir. Onların ailesini kafa kola alıp rezilce küfreden birinin, o şehitlerin kanıyla kurulmuş Gazi Meclis'te olması hepimize hakarettir Bu alçaklığa da, görmezden gelip susanlara da yazıklar olsun.

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