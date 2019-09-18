Selçuk Bayraktar: Karbon fiberine kadar Türkiye'de üretiyoruz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selcuk Bayraktar, Atatürk Havalimanı TEKNOFEST alanında AA Finans Masası'nda soruları yanıtladı.

Bayraktar'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

*TEKNOFEST'i geçtğimiz yıl 550 bin kişi ziyaret etti. Rağbet çok olunca ulaşımın daha kolay olan bir yerde yapıyoruz bu yıl.

*TEKNOFEST'i ziyarete gelenler 19 farklı teknoloji yarışması var. Bu yarışmların hepsi de geleceğin trendi olan konular.

*Dünyada benzerleri var. Ancak dünyada bu kadar kapsamlı ve herkese hitap eden başka bir fuar yok.

*Ülkemiz, son 15 yılda bir paradigma değişimi ve savunma sanayisinde millileşme vizyonu ile büyük bir atılım yaşadı, yerlilik oranı yüzde 15'lerden yüzde 65'lere kadar çıktı

*Bu alanlarda öğerencilerimiz çekirdekten yetişsin istiyoruz. Bunu sevgiyle, muhabbetle harmanlayarak yapmaya çalışıyoruz.

*Buradaki her firmaya içeride mutlaka teknolojiyi sevdirici, eğlendirici etkinliklerin olması lazım dedik.

*Bayraktar TB-2 İHA'lar yokken İsrail'den ABD'den alıyorduk. Hem de yerli üretimin 5 katı meblağlalarla. Bunların yazılıları milli değildi. Biz Bayraktar İHA'nın karbonfiberine kadar Türkiye'de üretiyouz.

*Ukrayna gibi havacılık alanında gelişmiş bir ükeye İHA ihraç etmek, yüksek katma değer yanında ülkemizin imajı açısından önem arz ediyor.

*Biz İHA'lar konusunda, yazılım konusunda Ukrayna'dan daha ileri bir yerdeyiz. Onların da ağır sanayisi gelişmiş. Bu nedenle Akıncı'nın motoru için işbirliği yaparak Türkiye'de üretim yapmayı hedefliyoruz.

*(Akıncı Taarruzi İHA) İlk uçuşunu ekim ayı içerisinde yapmayı hedefliyoruz."

*Bu iş küçük skeçlerle başlıyor. Bayraktar mini İHA'dan yola çıkarak şu an dünyanın en iyi İHA'larını yapıyoruz. Cezeri uçan arabaya da işte böyle başlıyoruz, bir başlangıç. Cezeri yakın zamanda, bir iki ay içinde uçacacak.