Selçuk Bayraktar 'tarihe not' deyip tepki gösterdi: Müreffeh oluncaya kadar devam edeceğiz

Her fırsatta Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlelerinde öncü rol üstlenen Baykar'a karalama kampanyaları düzenleyen muhalefet yeni bir skandala daha imza attı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretindeki açıklamaları havada kaldı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN 'TAKOZ' HATIRLATMASI

CHP'li Sevda Kılıç Baykar hakkında skandal iddialar ortaya atarken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi. Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Milletvekili Sevda Kılıç, verdiği soru önergesinde konuyla alakasız bir şekilde Baykar'ı karalamak için "Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor" dedi. Sonrasında verdiği cevapta tipik kandil jargonuyla "silah taciri" ve damat ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı videoda takoz hatırlatması yaptı.

"Milyonlarca halkalık yazılımdan geçti ve bugün buraya geldik park ettik orada duruyor. Şu anda hiçbir yere gidemiyor. Bu kadarcık bir takoz yüzünden. Plastikten yapılan takoz, 1 cm bile hareket etmesine engel. Böyle olunca başarısız dersiniz, Akıncı işlevsiz hale gelir. 'Hiçbir işe yaramıyor dersiniz' aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi."

"ÜLKEMİZ TAM BAĞIMSIZ OLUNCAYA KADAR DA DEVAM EDECEĞİZ"

Selçuk Bayraktar paylaşımına "Bu arada biz ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olacak KIZILELMA üzerinde çalışmaya devam ediyorduk, kısa bir aradan sonra yine devam ediyoruz. Ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh oluncaya kadar da devam edeceğiz" şeklinde devam etti.