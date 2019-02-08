Selçuk Bayraktar uçan İHA'nın üzerinden atlayan Türk'ü paylaştı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'lar, güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor.

Özellikle terör operasyonlarında etkinliğiyle, büyük başarılar elden edilen İHA'ların geliştirici ve üreticisi BAYKAR Teknik Müdürü ve Türkiye T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Seyir Defteri paylaşımıyla 2008 yılında, Şırnak'ta yaşadığı bir anısını paylaştı.

"UÇAN BİR UÇAĞIN ÜSTÜNDEN ATLAYAN İLK İNSAN"

Bayraktar, "Mini İHA envantere yeni girmiş. Hava kötü, İHA'ya acil ihtiyaç olduğundan gün kaybetmemek için otomatik iniş eğitimi yapıyoruz. Asker inerken uçağı havada yakalayacağını söylüyor. Uçan bir uçağın üstünden atlayan ilk insan. Ve tabii ki bir Türk." ifadeleriyle yaşanan olayın videosu yayınladı.