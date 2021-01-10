Selçuk Bayraktar: WhatsApp'tan ayrılıyorum

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.
#WhatsAppSiliyoruz hashtag'ini kullanan Bayraktar paylaşımında, "WhatsApp'tan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BiP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal" ifadelerini kullandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "İllüzyon yaptılar; sosyal medya “sahipli” değil, diye. Yeterli etki gücüne ulaşınca sahipleri ortaya çıktı. Devletlerin değil, dev şirketlerin güçlü olduğu döneme doğru hızla ilerliyor dünya. Büyük dörtlü veri tekeli olarak davranmaya başladığında dünya hepten yaşanmaz olacak." sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel teknoloji tekelleri hangi hukuka tâbi? Öngörülebilir, şeffaf, adil düzenlemelerle mi, yoksa keyfî ve taraflı mı faaliyet gösteriyorlar? Bu sorulara insan hak ve hürriyetlerini esas alan küresel cevaplar bulmalı, “veri kolonilerinde” kurulan “sömürgeciliğe” itiraz etmeliyiz." dedi.