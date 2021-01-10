Selçuk Bayraktar: WhatsApp'tan ayrılıyorum

10 Ocak 2021 Pazar 08:12 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 08:22

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.



SELÇUK BAYRAKTAR: WHATSAPP'TAN AYRILIYORUM

#WhatsAppSiliyoruz hashtag'ini kullanan Bayraktar paylaşımında, "WhatsApp'tan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BiP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal" ifadelerini kullandı.



"BÜYÜK DÖRTLÜ VERİ TEKELİYLE DÜNYA YAŞANMAZ OLACAK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "İllüzyon yaptılar; sosyal medya “sahipli” değil, diye. Yeterli etki gücüne ulaşınca sahipleri ortaya çıktı. Devletlerin değil, dev şirketlerin güçlü olduğu döneme doğru hızla ilerliyor dünya. Büyük dörtlü veri tekeli olarak davranmaya başladığında dünya hepten yaşanmaz olacak." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

KOÇ: AYRIM KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor." dedi.



KACIR: VERİ KOLONİLERİNDE KURULAN SÖMÜRGECİLİĞE İTİRAZ ETMELİYİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel teknoloji tekelleri hangi hukuka tâbi? Öngörülebilir, şeffaf, adil düzenlemelerle mi, yoksa keyfî ve taraflı mı faaliyet gösteriyorlar? Bu sorulara insan hak ve hürriyetlerini esas alan küresel cevaplar bulmalı, “veri kolonilerinde” kurulan “sömürgeciliğe” itiraz etmeliyiz." dedi.