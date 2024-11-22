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Selçuk Bayraktar'a teşekkür ettiler: Allah ondan razı olsun

Türkiye'nin savunmadaki neferlerinden Baykar'ın Hatay'da inşa ettiği derpem konutları için vatandaşlar Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Kışı sıcak yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, 'Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim, Allah razı olsun” dedi.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'a teşekkür ettiler: Allah ondan razı olsun
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Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde teknoloji devi Baykar tarafından inşa edilen 19 blok 352 konuttan oluşan deprem konutları afetzede ailelere sıcak yuva oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Bölgenin yeniden ihyası ve inşası için hayırsever vatandaşlar da devlet tarafından yürütülen çalışmalara destek olmuştu. Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde teknoloji devi Baykar da 19 bloktan oluşan 352 konutun inşası için çalışmalara başlamıştı. Aralıksız süren çalışmalar sonucu Baykar tarafından inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmiş ve aileler yeni sıcak yuvalarına taşınmaya başlamıştı. Evinin anahtarını teslim alan Cennet ailesi, asrın felaketinin acılarını yeni yuvalarında bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyor.

"EVİMİZ ÇOK GÜZEL, DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Mehmet Cennet, "Depremde neler yaşamadık ki, her şeyi yaşadık. Allah bir daha böyle bir deprem göstermesin. Depremde evim yıkılmadı ama ikinci depremde yıkıldı. Depremde çok sevdiğim 2 yeğenimi kaybettim. Evimiz çok iyi ve güzel. Devletimizden Allah razı olsun. Bu yeni evimiz için Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim" dedi.

"BU EVİ YAPAN SELÇUK BAYRAKTAR'A TEŞEKKÜR EDERİM, ALLAH RAZI OLSUN"

Kış ayını yeni yuvasında geçirmenin mutluluğunu yaşayan Azime Cennet, "Yeni evimi beğendim. Yeni evimde ufak tefek işlerimi yapıyorum. İhtiyar olduğum için ayaklarım ağrıyor. Bu yüzden yavaş yavaş kendi işimi evde yapıyorum. Evin mutfağını da ve her odasını da beğendim. Bu kışı bu yeni evimizde geçirmek nasip olur. Oradan kurtulduk. Önceden kaldığımız yeri su bastı. Bunlar yüzünden felç geçirdim ve tansiyonum yükseldi. Evin odaları çok iyi. Bana göre odalar yeterli. Bu evi yapan Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim. Ondan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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