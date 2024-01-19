Selçuk Bayraktar'dan 24 TV'ye özel açıklamalar: Bugün tarihi bir gün

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'na ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

"ALPER ABİLERİ ONLARA ROL MODEL OLACAK"

Bayraktar, TEKNOFEST'i ilk yıllarda, "Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin diyenlerin festivali" diye tanımlamıştık. Bugün de Alper abileri onlara rol model olacak" diye konuştu.

#SONDURUM Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST'i ilk yıllarda, "Kızım astronot olsun, oğlum uzaya gitsin diyenlerin festivali" diye tanımlamıştık. Bugün de Alper abileri onlara rol model olacak pic.twitter.com/MILjnBfd0k — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 18, 2024

"Bu akamete uğratılmış serüvenimizde medeniyetimizin, ülkemizin hak ettiği yere gelmesini hedefliyoruz. Bugün de tarihi bir gün, Rabbimize şükürler olsun bugünler geldi. İnşallah çok daha önemli çalışmaların olacağını müjdeliyor." dedi.