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Selçuk Bayraktar'dan anlamlı paylaşım: SİHA'nın sırrı

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu öncesi anlamlı bir mesaj paylaştı.

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Selçuk Bayraktar Barış Pınarı Operasyonu öncesi anlamlı bir paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaşımı ABD'nin Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanmasının durdurulması kararına gönderme olarak yorumlandı.
 
Bayraktar paylaşımına "SIHA'nın sırrı. Uçuş Bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor Biz de o görev yapsın diye ne zaman ihtiyaç olduysa, olursa, olacaksa, gereken her yerde her zaman. O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" ifadelerine yer verdi.
 
İşte o paylaşım:
 
Anlamlı paylaşımın görsellerindeki Enfal Suresi'nden bir ayet ve Kızılelma detayı dikkat çekti.
 
 
 

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