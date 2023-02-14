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Selçuk Bayraktar'dan 'Burada zaman harcamayın' diyen depremzedeye duygulandıran cevap

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor. Adıyaman'daki çalışmalara destek olan Selçuk Bayraktar'ın yanına giden depremzede bir vatandaş 'Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun.' dedi. Bayraktar ise vatandaşa sarılarak 'Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok.' cevabını verdi.

14 Şubat 2023 Salı 06:07 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan 'Burada zaman harcamayın' diyen depremzedeye duygulandıran cevap
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BAYKAR, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin hemen ardından bölgeye İHA desteğinde bulunmuş, depremzedeler için 655 milyon liralık nakdi ve insani yardım yapmış ve depremzedeler için bin konut bağışında bulunacağını açıklamıştı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da maddi desteğinin yanı sıra bölgedeki vatandaşlara manevi destekte bulunuyor.

'BU YARAYI SARMADAN HİÇBİR YERE GİTMEK YOK'

Adıyaman'daki çalışmalara destek olan Bayraktar'ın yanına giden depremzede bir vatandaş "Arkanızdayız. Burada zaman harcamayın gidin uçaklarınızı uçurun." ifadelerini kullandı.

Bayraktar ise vatandaşa sarılarak "Bu yarayı sarmadan hiçbir yere gitmek yok." dedi.

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