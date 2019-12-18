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Selçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e yanıt: Milletin vekili ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan CHP’li Özgür Özel’e yanıt verdi. Bayraktar, “Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” dedi.

İHA18.12.2019  10:54 - Güncelleme: 18.12.2019  10:58
Türkiye’de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sosyal medya hesabından cevap verdi. Bayraktar, “Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” dedi.
 
 
AKINCI TİHA GELİYOR
 
Bayraktar’ın mesajında belirttiği Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) 2021’de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında. Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021’de göreve başlaması amaçlanıyor.
 
HALUK BAYRAKTAR: YILDIRAMAZSINIZ!
 
Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Twitter hesabı üzerinden Özgür Özel'e sert tepki gösterdi
 
Haluk Bayraktar paylaşımında, "Normal şartlarda havacılıkta uçabilmek için aerodinamik sürtünme kuvvetini yenmeniz gerekir. Ama Türkiye’de uçabilmek için önce bu mandacı zihniyeti yenmeniz gerekiyor. Biz bu zihniyetle mücadele ede ede bu noktaya geldik. Yıldıramazsınız!" ifadelerini kullandı.
 
 
 

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