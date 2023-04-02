Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz!

Tek dertleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlık etmek olan bazı kesimlerin sokak röportajlarındaki nefret dolu söylemleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bir kadın sokak röportajında, 'Allah, Tayyip'in soyunu sopunu yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Torunlarını parça parça yapsın mezara koysun.' diyerek büyük bir skandala imza attı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEPKİ

Selçuk Bayraktar, nefret dolu söylemlere çok sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, 'Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir? Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz.' ifadelerini kullandı.