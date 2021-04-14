Selçuk Bayraktar'dan sert tepki: Türkiye'nin SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir

14 Nisan 2021 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:43

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, SİHA iddialarına yazılı açıklamada bulundu.

SİHA'ları %93 yerli katkıyla ürettiklerini belirten Bayraktar, Kanada'nın SİHA'lara takılan bir aksamı satmamasının bir problem oluşturmayacağını ifade etti.

Kanada'dan alınan kameranın yerlisinin üretildiğini de vurgu yapan Bayraktar, "Lakin günün birinde acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider" dedi.