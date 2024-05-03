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Güncel

Selçuk Bayraktar'dan SİHA maketi yakan terör örgütü yandaşlarını çıldırtacak cevap

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsviçre'de terör örgütü PKK destekçileri tarafından Bayraktar TB2 SİHA maketinin yakılmasına Hakkari Çukurca'da çektirdiği ters laleli fotoğrafla cevap verdi.

3 Mayıs 2024 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan SİHA maketi yakan terör örgütü yandaşlarını çıldırtacak cevap
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Türkiye silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimi dünya tarafından takdir edilirken, Suriye ve Irak'ta büyük hezimete uğrayan terör örgütü PKK yandaşları ise oldukça rahatsız. İsviçre'nin Winterthur kentinde toplanan terör örgütü PKK destekçisi grup, alışveriş sepeti üzerine koydukları Bayraktar TB2 maketini yaktı. Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yürüttüğü SİHA operasyonlarından rahatsız olan örgüt mensupları, TB2 maketini ateşe verdikten sonra sevinip kutlama yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise alçak saldırıya terör sevicilerini kudurtacak bir paylaşımla cevap verdi.

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne diyordu şair; "Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..." ifadelerini kullandı.

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