Selçuk Bayraktar'dan SİHA maketi yakan terör örgütü yandaşlarını çıldırtacak cevap

Türkiye silahlı insansız hava aracı (SİHA) üretimi dünya tarafından takdir edilirken, Suriye ve Irak'ta büyük hezimete uğrayan terör örgütü PKK yandaşları ise oldukça rahatsız. İsviçre'nin Winterthur kentinde toplanan terör örgütü PKK destekçisi grup, alışveriş sepeti üzerine koydukları Bayraktar TB2 maketini yaktı. Türkiye'nin Irak ve Suriye'de yürüttüğü SİHA operasyonlarından rahatsız olan örgüt mensupları, TB2 maketini ateşe verdikten sonra sevinip kutlama yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise alçak saldırıya terör sevicilerini kudurtacak bir paylaşımla cevap verdi.

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ne diyordu şair; "Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak, Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..." ifadelerini kullandı.