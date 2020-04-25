25 Nisan 2020 Cumartesi 18:28 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 18:39

T24 Gazetesi'nin "Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilişkili T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği iddiası doğru mu?" başlıklı haberi ile Selçuk Bayraktar hakkında asılsız bir iddiayı öne sürdü.

T24 Gazetesi, Sözcü yazarı Necati Doğru’nun köşe yazısından yaptığı alıntıda, CHP’li vekil Özgür Karabat’ın 5 soru önergesinde yer alan iftira niteliğindeki maddelerine yer verdi.

CHP’li vekil Karabat’ın soru önergesinde bulunan ”İki pistini kaybeden Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl dış ve iç hat terminal binası olarak kullanılan terminallerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı ile Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar'ın başkanı olduğu Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İSTANBUL'a tahsis edileceği iddiaları doğru mudur?" sorusu ile algı ve iftira yönetimine gitti.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, T24 Gazetesi'nin kendisi ve T3 Vakfı hakkında yaptığı habere anında karşılık verdi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira. Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!" dedi.

T24 Gazetesi'nin aslı olmayan haberi hakkında açıklama yapması bekleniyor.