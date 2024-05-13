İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2949
  • EURO
    34,8845
  • ALTIN
    2423.01
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk
Güncel

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir video paylaştı. Bayraktar paylaşımda 'Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları' dedi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım: Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk
ABONE OL

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

"GİZEMLİ KANATLARIMIZDA SONSUZLUK, DİLİMİZDE GÖKYÜZÜ ŞARKILARI"

Bayraktar paylaşımında, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.