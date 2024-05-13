Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

"GİZEMLİ KANATLARIMIZDA SONSUZLUK, DİLİMİZDE GÖKYÜZÜ ŞARKILARI"

Bayraktar paylaşımında, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" dedi.