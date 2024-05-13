Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında yerli ve milli Bayraktar TB-2, Bayraktar TB-3 ve KIZILELMA'nın yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
"GİZEMLİ KANATLARIMIZDA SONSUZLUK, DİLİMİZDE GÖKYÜZÜ ŞARKILARI"
Bayraktar paylaşımında, "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları" dedi.
➡️Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar(@Selcuk), "Gizemli kanatlarımızda sonsuzluk, dilimizde gökyüzü şarkıları..." başlıklı bir video paylaştı pic.twitter.com/UUCwl1IB96— Star Gazetesi ���� (@stargazete) May 13, 2024