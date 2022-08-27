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“Selda ile Neşeli Günler” 29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren tv4 ekranlarında sizlerle...

Selda ile Neşeli Günler, 29 Ağustos Pazartesi'den İtibaren Hafta İçi Her Gün, saat 10.00'da tv4 ekranlarında yeni sezon bölümleriyle sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
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7'den 70'e herkesin kendinden bir şeyler bulduğu "Selda ile Neşeli Günler" 29 Ağustos Pazartesi günü tv4 ekranlarında yeni sezon bölümleriyle sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yayın hayatına oldukça başarılı başlayan ve devam eden "Selda ile Neşeli Günler" bu sezonda da izleyicisini hem neşelenmeye hem de öğrenmeye davet ediyor.

Selda Hasret Arslan'ın sempatik sunumu ile canlı olarak ekrana gelen programda sağlıktan, yemek tariflerine, güncel konulardan, alanında uzman isimlerin değerli bilgilerine kadar hayata dair her şeye yer veriliyor.

29 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün canlı olarak 10.00 – 12.00 saatleri arasında yayınlanacak olan "Selda ile Neşeli Günler" programı, zengin içeriği, uzman konukları ile herkesi ekran başına davet ediyor.

  • Selda ile Neşeli Günler
  • Selda Hasret Arslan

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