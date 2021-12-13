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Selde hayatını kaybeden Güneş'in son sözü ''Beni helikopterden başka hiçbir şey kurtaramaz'' olmuş

Edirne'nin Enez ilçesinde, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 75 yaşındaki Murat Güneş'le son görüşenlerden Seçkin Dur, komşusunun telefonda kendisine, 'Beni helikopterden başka hiçbir şey kurtaramaz.' dediğini söyledi.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:25
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Dur, AA muhabirine, Sultaniçe köyünde dün gece şiddetli yağış esnasında ağıldaki hayvanlarına bakmak için evden çıktığında, büyük bir ses duyduğunu söyledi.

Daha sonra komşusu Murat Güneş'i aradığını belirten Dur, "Murat amcaya nasıl olduğunu sordum. Hiç iyi olmadığını ve evin içini bir metre su bastığını söyledi. Jandarma ve AFAD'a haber verdik. Onlara evin yerini gösterdik ve aramalara başladılar." dedi.

Dur, bu sırada Güneş'i sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben ona 'hiç merak etme seni kurtaracağız' dedim. O da bana 'beni helikopterden başka hiçbir şey kurtaramaz' dedi. Ben kendisini kurtaracağımızı söyledim. Telefonunu bir daha aradık, çaldı ama ulaşamadık. Sonra sabahleyin AFAD buldu. Bardaktan dökercesine çok yağmur yağdı, afet yaşandı. Akıl ve mantığa sığmayacak bir yağmur yağdı. Allah rahmet eylesin."

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde yaşanan selde Murat Güneş'in hayatını kaybettiğini, 11 kişinin selden kurtarıldığını, 34 evin sel suları nedeniyle zarar gördüğünü açıklamıştı.

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