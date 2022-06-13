Selde hayatını kaybeden Şahin, toprağa verildi

Akyurt'ta dün akşam çalıştığı pastanenin imalathanesinde sel sularından kaynaklı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Muhammed Şahin için Seyyid Burhaneddin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazına, Şahin'in ailesi ve yakınları ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve bazı siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı kılınırken baba Faruk Şahin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şahin'in cenazesi ikindi sonrası kılınan namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.