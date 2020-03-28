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Sele kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan otlatırken sele kapılan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 14:59 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 14:59
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Dün ilçeye bağlı Oğuzlar Mahallesi Fara mevkisinde keçi otlatan A.K. (13), bölgede etkili olan aşırı yağış sonrasında kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerine kadar bölgede arama çalışmasını yürüten ve sonuca ulaşamayan ekipler, kötü hava koşulları nedeniyle aramaya ara verdi.

Sabah aramalara devam eden ekipler, dere kenarında bir ceset bulan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede, cesedin dün kaybolan A.K'ye ait olduğu belirlendi.

Cenaze, savcılık işleminin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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