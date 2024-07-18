Sele kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un Tortum ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle suya kapılan araçta bulunan çocuğun arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Tortum-Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 5 gün önce meydana gelen sel ve heyelan sonrası bir aracın Tortum Çayı'na sürüklenerek 1 kişinin vefat ettiği, aynı araçtaki 1 çocuğun ise suya kapılarak arama çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, Pirinkayalar'da sahada Jandarma Arama Kurtarma timleri (Erzurum, Van), AFAD (Erzurum, Sivas, Tokat Müdürlükleri) ve Artvin'den gelen polis dalgıçlardan oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibinin 2 köpek ile sürdürdüğü çalışmaları yerinde gördü.