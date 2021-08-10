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Sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'un İspir ilçesinde beş gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının tahliyesine çalışılıyor.

AA10 Ağustos 2021 Salı 16:31 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 16:31
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Alınan bilgiye göre, Çamlıkaya Mahallesi'nde beş gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kızılay ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının tahliyesine çalışılıyor.

Bölgede etkili olan yağış nedeniyle çalışmalara zaman zaman ara vermek zorunda kalan ekipler, 2 grup halinde 24 saat boyunca bölgede görev yapıyor.

Tünelde şu ana kadar 250 metre ilerleyen ekiplerin çalışmasını, kayıp Mustafa Aksöyek'in kardeşi Salih Aksöyek de takip ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarını takip eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, AA muhabirine, devletin bütün imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu söyledi.

Çalışmaların zaman zaman sağanak nedeniyle aksadığını ifade eden Coşkun, "Bugün arama çalışmalarının beşinci günündeyiz. Kardeşimizin tünelden çıkarılması için canla başla mücadele veriyoruz. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine burada bütün gücüyle var. İnşallah yakında kardeşimize ulaşacağız." diye konuştu.

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