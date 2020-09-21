Selefi derneklerinin silahlandığı iddiasıyla ilgili İçişleri'nden açıklama

AA 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:46

Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığını, birçoğuna da para cezası uygulandığını belirtti.

İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti:

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."