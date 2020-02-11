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Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye'de çirkin manzara

Edirne'de, Mimar Sinan'ın ‘Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye'nin kadınlar mahfilinde bulunan pencere kepenklerine, kişi ya da kişilerce zarar verildi. Büyük ölçüde tahribat oluşan tarihi caminin pencere kepenklerine, çeşitli karamalar ve yazılar yazıldığı tespit edildi.

IHA11.02.2020  15:28 - Güncelleme: 11.02.2020  15:28

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan tarihi Selimiye Camii’nin kadınlar mahfilinde, bulunan ve tahribata uğrayan pencere kepenkleri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından tadilat ve tamirat yapılmak üzere söküldü.

Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İHA’ya yaptığı açıklamada, Selimiye başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde periyodik kontrollerinin devam ettiğini belirterek, “Periyodik olarak çeşitli kontroller yapıyoruz camilerimizde. Tabi bu arada vatandaşlarımızın da tespitleri oluyor. En son Selimiye Cami’nin kadınlar mahfilinde, pencere kepenklerinde bir takım üstüne yazılar yazıldığına yönelik bir tespitte bulunduk” ifadelerini kullandı.

“HEMEN MÜDAHALE ETTİK”

Güneren, “Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bir ahşap atölyemiz mevcut. Bu konulara zaten yakinen çalışıyoruz. Yakın zamanda zaten Üç Şerefeli Cami’nin ahşap kapılarının restorasyonunu yapmaktayız. Ekiplerimiz dolaştıklarında, Selimiye Cami’deki kadınlar mahfilindeki bazı kündekari dediğimiz pencere kepenklerinde çeşitli üstlerine yazılar yazıldığını fark etti. Tabi ki hemen buna müdahale etme ihtiyacı duyduk. Benzer mahiyetteki altı tane pencere kanadını kepengini bugün sabah yerinden aldık. Şimdi ustalarımız bunun üzerinde çalışacaklar, bir zımpara yapacaklar, daha sonra gerekli cilası, verniği atılmak suretiyle uygun yöntemlerle kepenkler tekrardan yerine takılacak” dedi.

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