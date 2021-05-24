İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Güncel

Selin kapattığı Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Sel nedeniyle trafiğe kapanan Türkiye-Nahçıvan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
ABONE OL

Ağrı Dağı'ndaki şiddetli sağanak nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunun açılması için ekipler gece boyunca çalışma yürüttü.

Karayolları 184. Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile sel sularının kara yoluna getirdiği toprak ve kayaları temizledi. Kapanan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise sulama kanalları ve menfezleri açarak arazilerde biriken sel sularının Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehrine tahliyesini gerçekleştirdi.

Bölgede selin etkisinden dolayı zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.