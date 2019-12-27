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Güncel

Selin vurduğu Adana’ya ‘kentsel dönüşüm’ müjdesi

Hafta başından bu yana Adana’yı etkisi altına alan sağanak yağış ve ardından oluşan selde 12 bina hasar gördü. Afetzedeleri ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentte kentsel dönüşüm çalışması başlatacaklarının müjdesini verdi.  

27.12.2019  03:10 - Güncelleme: 27.12.2019  03:10

Adana'yı hafta başından bu yana kenti etkisi altına alan, cadde ve sokakları göle çeviren sağanak yağış, dün sabah saatlerinde yeniden başladı. Şehir merkezindeki bazı okullar tatil edildi, Ceyhan ilçesinde ise eğitime ara verildi. Sağanak yağış sonucu oluşan sel sebebiyle evlerinde, işyerlerinde ve tarlalarda mahsur kalanlar, bot ve helikopterlerle kurtarıldı. Sel sularıyla dolan ahırlardaki büyükbaş hayvanlar güçlükle kurtarıldı, çok sayıda horoz ve tavuk ise telef oldu. Bazı bölgelerde suların çekilmesiyle birlikte oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Evleri kullanılamaz hale gelenler, belediyelerin kültür ve taziye evlerine yerleştirildi. Türk Kızılayı Adana Şubesi, selden etkilenenlere kıyafet, battaniye ve gıda kolisi yardımında bulundu. Ayrıca sabah ve öğlen olmak üzere her gün bin 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.   

İKİ BİN YENİ KONUT  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel felaketine maruz kalan Adana’ya giderek incelemede bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile birlikte merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Deresi, 19 Mayıs, Şehit Erkut Akbay ve PTT Evleri mahallelerinde evleri sağanak yağış ve ardından oluşan selden zarar görenleri ziyaret eden Bakan Kurum, afetzedelere Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Bakan Kurum, “Sahada incelemeler yaptık ve gördük ki bir taraftan da şehirle ilgili alt yapı eksiklikleri giderilmesi ve kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını başlatmamız gerekiyor. 2 bin kentsel dönüşüm konutu inşa edeceğiz. Her mahallede 500’er konut olacak” dedi. 

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