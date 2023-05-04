İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4951
  • EURO
    21,5111
  • ALTIN
    1284.79
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Selo'ya selam göndermişti... İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu!
Güncel

Selo'ya selam göndermişti... İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu!

İstanbul'un sorunları ile uğraşmak yerine Türkiye'yi karış karış gezen İmamoğlu'nun yeni durağı Denizli'ydi. İmamoğlu, vatandaşların yol üzerine astığı 'Denizli vatanı böldürmez' afişlerinden rahatsız olup, 'Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum.' açıklamasında bulundu. İmamoğlu, dün Adıyaman mitinginde 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi 51 vatandaşın ölümüne sebep olduğu için hapis yatan Demirtaş'a selam göndermişti.

4 Mayıs 2023 Perşembe 22:45 - Güncelleme:
Selo'ya selam göndermişti... İmamoğlu, 'Denizli vatanı böldürmez' afişinden rahatsız oldu!
ABONE OL

HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.

SAÇMA SAPAN AFİŞLER!

Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.