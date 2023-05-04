HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.

SAÇMA SAPAN AFİŞLER!

Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.