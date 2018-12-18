Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi Hakkariİ'nin Şemdinli ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Eve yapılan baskında; gümrük kaçağı 34 bin 940 paket sigara, 5 bin litre akaryakıt ile 146,5 kilogram çay ele geçirildi.