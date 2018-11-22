Şemdinli'de roketatar mühimmatı ve patlayıcı malzemesi ele geçirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü özel harekât timleri, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyü İncesu mezrası kırlasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 roketatar mühimmatı, 1 ağzı kesik tüp, muhtelif uzunlukta kablo, 3 jelikan bidon içerisine bırakılmış çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, 1 askeri palaska, 1 AK-47 kalaşnikof dipçiği, 1 kar maskesi, 2 içi boş şarjör ve çok sayıda sargı bezi ele geçirildi. Soruşturmanın ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.