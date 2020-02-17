Şemdinli'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

DHA 17 Şubat 2020 Pazartesi15:27 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:27

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Yüksekova-Şemdinli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, Haruna Geçidi mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle birçok araç mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saat karda mahsur kalan vatandaşları, karla mücadele ekipleri kurtardı.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE DÖNDÜ



Şemdinli ilçesi'ne bağlı Tekeli köyü yolunda öğrencileri taşıyan okul servisleri de karlı yolda mahsur kaldı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen okul servislerinin şoförleri kendi imkanları ile araçlarını mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yol kapalı olduğu için okul servis şoförleri öğrencileri evlerine geri götürdü.