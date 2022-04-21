İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2022 Perşembe / 20 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6798
  • EURO
    16,0467
  • ALTIN
    918.734
  • BIST100
    2543.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şemdinli'de vahşi çöp depolama alanı kaldırılıyor
Güncel

Şemdinli'de vahşi çöp depolama alanı kaldırılıyor

Hakkari'de genelinde katı atık sorununun ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Şemdinli'deki çöpler taşınmaya başlandı.

IHA21 Nisan 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 10:01
ABONE OL

Kent genelindeki çöp sorununun çözülmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce "Hakkari Entegre Katı Atık Tesisi" projesi hayata geçiriliyor. Bu proje bünyesinde Şemdinli'deki vahşi depolama alanlarındaki çöpler yükleyici firma tarafından Yüksekova'ya taşınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Hakkari genelinde çöplerin değerlendirilmesi ve ayrıştırılması amacıyla bir katı atık proje hayata geçirildiğini belirterek, "Şemdinli'deki çöpler Yüksekova'daki depolama alanına taşınacak ve daha sonra katı atık bölgesine götürülüp dönüştürülecek. Bu bölge için çok önemli bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

  • şemdinli
  • proje

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.