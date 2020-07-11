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Güncel

Semiha Yıldırım'a ahlaksızca saldıran İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren tutuklandı.

AA11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:19 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:19
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Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı.

Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

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