''Senaryo değil, burada gerçek acı yaşanıyor''

Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi devam ediyor. 2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyledi.

KORKU NEREYE KADAR

Altıntaş, “Biz buradayız ve beklemeye devam edeceğiz. Bizler onlara göre satılmışız, buna sorgusuz sualsiz inanıyorlar. Bunu bir araştırsınlar, biz gerçekten mağdur aileleriz. Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil. Terör örgütü PKK Suriye’de sivillerin canını almaya devam ediyor. Arkadaşım sen bu PKK’yı desteklerken bu zulmü de destekliyorsun. Evlatlarımız için buradayız, gelsinler korku nereye kadar. 13 esir ailesi 5 yıldan beri mücadele içerisinde. Bunlardan sadece 2 kişi varız, neredeler” dedi.

FEDAKARLIK YAPALIM

Altıntaş, “Evladınız için hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Burada öldürüldüm, ne güzel, ne onurlu ve şerefli bir ölüm. Ben oğlum geldiğinde senin için bunları yapabildim diye bir sözüm var, onlar ne diyecek, hangi lafların arkasına sığınacaklar? Oğlum ben korktum mu diyecekler? Korkmasınlar bu süreç geçecek, ben tarafımı belli ettim. Ben PKK’ya, oğluma karşı bu ülkenin vatandaşları için buradayım, bunu Allah biliyor. Bu ülke için fedakarlık yapalım, bunu hep vurguladım. Bu terör olayının bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız” diye konuştu.