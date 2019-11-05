''Senaryo değil, burada gerçek acı yaşanıyor''
Ailelerin Diyarbakır HDP İl binasın önündeki evlat nöbeti sürüyor. Anneler, “Bizlere satılmış diyenler bir araştırsın ve mağdur olduğumuzu görecekler. Burada gerçek bir acı yaşanıyor, senaryo değil” dedi.
Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi devam ediyor. 2 Ekim 2015’te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür’de kaçırılan Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, oğlunun zorla kaçırıldığını, 5 yıldır PKK’nın elinde olduğunu söyledi.
KORKU NEREYE KADAR
Altıntaş, “Biz buradayız ve beklemeye devam edeceğiz. Bizler onlara göre satılmışız, buna sorgusuz sualsiz inanıyorlar. Bunu bir araştırsınlar, biz gerçekten mağdur aileleriz. Burada gerçek acı yaşanıyor, senaryo değil. Terör örgütü PKK Suriye’de sivillerin canını almaya devam ediyor. Arkadaşım sen bu PKK’yı desteklerken bu zulmü de destekliyorsun. Evlatlarımız için buradayız, gelsinler korku nereye kadar. 13 esir ailesi 5 yıldan beri mücadele içerisinde. Bunlardan sadece 2 kişi varız, neredeler” dedi.
FEDAKARLIK YAPALIM
Altıntaş, “Evladınız için hiç mi mücadele etmeyeceksiniz? Burada öldürüldüm, ne güzel, ne onurlu ve şerefli bir ölüm. Ben oğlum geldiğinde senin için bunları yapabildim diye bir sözüm var, onlar ne diyecek, hangi lafların arkasına sığınacaklar? Oğlum ben korktum mu diyecekler? Korkmasınlar bu süreç geçecek, ben tarafımı belli ettim. Ben PKK’ya, oğluma karşı bu ülkenin vatandaşları için buradayım, bunu Allah biliyor. Bu ülke için fedakarlık yapalım, bunu hep vurguladım. Bu terör olayının bitmesi ve ülkemizin huzura varması için buradayız” diye konuştu.
DİĞER ANNELERE ÇAĞRI
2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün annesi Fatma Bingöl, diğer annelere çağrıda bulunarak HDP il binası önüne davet etti. Bingöl, “Evlatlarımızdan hiçbir haber yok. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, artık yolun sonuna mı geldik, başına mı geldik bizde bilemiyoruz. Dilerim Allah’tan herkes ve ben evlatlarımıza kavuşuruz. Biz burada askerlerimize de atkı yaptık, onlarda dağda üşümesin, hasta olmasın diye. Allah’tan bizim çocuklarımız, onlara denk gelirde onlar da çocuklarımızı geri getirir. Allah askerimizin, polislerimizin, milletimizin ve vatanımızın yardımcısı olsun. Diğer anneler hiç mi sesimizi duymuyorlar, görmüyorlar. Artık ellerini vicdanlarına koymaları gerekiyor, bizim evlatlarımız için değil, kendi evlatları için mücadele vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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