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İzmir'de sendika binasında kumar oynayanlar suçüstü yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde sendika binasında kumar oynatıldığını tespit eden jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 93 zanlıya idari para cezası kesildi.

  • İHA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Naldöken semtinde bulunan bir sendika binasında kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Sendika binasında yapılan aramalarda bir adet fan makinesi, bir adet projeksiyon cihazı, 1 adet ses yayın cihazı, 13 bin adet tombala pulu ve 167 adet tombala kartı ele geçirildi.
 
Düzenlenen operasyonda tombala oynayan 93 şahsa idari para cezası kesildi. Sendika başkanı A.K.S. hakkında ise kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Aynı binaya daha önce operasyon düzenlendiği de belirtildi.
 
 

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