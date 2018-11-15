Sendika genel başkanını öldüren işçinin kalabalık tarafından darbedildiği anlar ortaya çıktı

Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında bulunan sendika temsilciğini önceki gün ziyaret eden Lastik- İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, sendika binasında fabrika işçisi Sedat Uzunlar tarafından aralarındaki kavgada kendi tabancasıyla vurularak öldürüldü, yanında bulunan şube başkanı Mustafa Sipahi ve sendikanın iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar ise aynı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un görevlendirdiği 2 savcı, olayla ilgili soruşturmayı yürütürken, dün emniyetteki sorgusu tamamlanan Sedat Uzunlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Soruşturma kapsamında şüpheli ve yaralılardan alınan ifadelerden, kavganın, işçinin birim değişikliği yüzünden çıktığı belirtildi.

Lastik- İş Genel Başkanı Karacan'ın tabancayla vurularak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sendika binasında çıkan kavgada işçinin birkaç kez dövülerek, dışarı çıkarıldığı ve daha sonra tekrar binaya götürüldüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında olay yerinden geçenlerin, bu anları uzaktan izlediği ve işçinin darbedilmesine rağmen müdahale etmediği görüldü. İşçinin dövülerek, binadan dışarı çıkarıldığı sırada 5- 6 kişi tarafından üzerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı da görüntülere yansıdı. Giriş kapısındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen kavga anlarında, bina içinde boğuşma olduğu da görüldü. Kavganın sonunda yaralı Mustafa Sipahi'nin koşarak, dışarı çıktığı, diğer kişilerin de yine koşarak, güvenlik görevlilerini çağırdığı kameraya yansıdı. Genel başkan ve ekibinin darbettiği işçinin ise olay sonunda elinde tabancayla binadan kaçtığı görüldü.