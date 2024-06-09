Sendika ve DEM Partili belediyeden işçilere skandal baskı

Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için yasa dışı eylem başlatan Diyarbakır'daki DEM Partili belediyeler her akşam belediyelerin önünde oturma eylemi yapıyor. Yasak olmasına rağmen belediye binalarına pankartlar asılıyor.

YASA DIŞI EYLEM BAŞLATILDI

DEM Partililerin yasa dışı 'kayyum' eylemleri sürerken, DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi personeline DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası temsilcisinden skandal bir çağrı geldi. Sendika temsilcisi, DEM Partili belediyelerin eylemlerine katılımı artırmak için belediye personeline çağrı yaptı. Sendikanın WhatsApp grubunda temsilci tarafından yapılan paylaşımda, "Yönetimimizin mesai arkadaşlarımıza çağrısı vardır. Belediyemiz önünde her gün 17.00 ile 24.00 arasında oturma eylemi yapılacaktır" denildi. Sendika yönetiminin talimatıyla yapılan eyleme katılmaları istendi. Bu durumdan rahatsız olan işçiler, sendikanın skandal çağrısına tepki gösterdi.

'İŞÇİ KIYIMI' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Genel İş Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı ve aynı zamanda Bağlar Belediyesi meclisi üyesi olan Ramazan Kızıltepe de, daha önce skandal bir paylaşıma imza atarak işçileri tehdit etmiş ve işçi kıyımı yapılması için belediye yönetimlerine çağrıda bulunmuştu. Kızıltepe hakkında soruşturma başlatılmıştı.

HABERLERİ YALANLAMAK İÇİN ZORLA TUTANAK İMZALATILIYOR

Öte yandan Bağlar Belediyesi'nde yaşanan skandalların ardından harekete geçen DEM Partili belediye yönetiminin, olası adli ve idari soruşturmaların önüne geçmek için personele tutanak dayatmasında bulunduğu oraya çıktı. Belediyeye ait Bağ Evi'ndeki temizlik çalışmalarının terör örgütü PKK'nın marşı eşliğinde yapılmasıyla ilgili haberin basına yansımasından sonra belediye yönetiminin talimatıyla hazırlanan metinlerle personelden olayı yalanlayan tutanaklara imza atmaları istendi. Bu durumu kabul etmeyen personeller işten çıkarılmakla tehdit edildi.