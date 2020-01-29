AA 29.01.2020 15:52 - Güncelleme: 29.01.2020 15:55

Ülkenin önde gelen gazeteleri, internet haber siteleri ile basın kuruluşları, Dakar-Ankara arasında güçlenen dostluk ve iş birliğini manşetlerine taşıdı.

Senegal'in resmi televizyon kanalı RTS'in yanı sıra Fransızca ve ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofça yayın yapan çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı verdi.

- "Dakar-Ankara hattında bekleyişsiz geçiş"

Ülkedeki en yüksek tirajlı gazetelerden Le Soleil, ziyareti "7 yeni anlaşma imzalandı" manşetiyle gördü.

Gazete haberinde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılma iradesine, Senegal'in yer fıstığının Türkiye'ye ithalatına ilişkin davetine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Elazığ depremine ilişkin taziyesine ve Libya konusuna değinildi.

Ülkenin resmi haber Ajansı Ajans Press Senegal (APS), ziyareti çok sayıda haberle abonelerine ulaştırdı.

Türkiye Senegal arasındaki iş birliğini "Dakar-Ankara hattında bekleyişsiz geçiş" manşetiyle sunan Sud Quotidien gazetesi de sayfalarında, iki ülke arasında eğitim, spor, savunma, enerji, turizm, ticaret ve afet yönetimi alanlarında 7 anlaşma imzalandığına ilişkin içeriğe geniş yer ayırdı.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Sall'in Senegal'deki Türk firmalarından duyduğu memnuniyetini haberine taşıdı.

Ülkenin günlük gazetelerinden Tribun de ana sayfasında "Erdoğan 1 milyar dolar üzerinde hedef koydu" manşetiyle haberinde iki ülke arasındaki ticaret hacminde varılmak istenen hedefi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun ilk ayağı Cezayir'den sonra Gambiya ve Senegal'i ziyaret etmişti.