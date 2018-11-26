Senegal’de Türk yatırımı Fuar Merkezi açıldı

Türk Firması Summa İnşaat Senegal'in başkenti Dakar'ın Diamniadio bölgesinde yaptığı Kongre Merkezi, havalimanı, otel ve spor kompleksi gibi önemli yapıların arasına bir yenisini daha ekleyerek Fuar Merkezini hizmete açtı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’ın kurdele kestiği açılışa, Başbakan Muhammed Bun Abdullah Dione, Ticaret Bakanı Alioune Sarr, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Senegal, Dakar Ticaret Ataşesi Özgür Yalnız'ın yanı sıra Türk ve Senegal iş dünyasından birçok kişi katıldı.

Uluslararası çok sayıda firmanın da stant açtığı etkinlikte konuşan Sall, Dakar’a bu kadar güzel bir yapı kazandırıldığı için mutlu olduğunu vurguladı.

Dakar’ın gelişen altyapı ve projeleriyle dünya kentleri arasında iyi bir konuma geldiğini ifade eden Sall, fuar merkezleri ve fuarların Senegal’in ekonomik olarak kalkınmasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

“Fuarlar vesilesiyle birçok yabancı yatırımcı ülkemizde yatırım yapma imkanı buluyor.” diyen Sall, uluslararası birçok organizasyon ve fuarın bu merkezde düzenlenebileceğine işaret etti.

Macky Sall, Diamniado merkezinde fuar, hotel, spor kompleksleri, endüstri alanları, havalimanı gibi birçok yapı ve altyapı projeleri hayata geçiren yeni kalkınma planıyla Dakar’a yeni bir yüz kazandıracaklarını anlattı.

"Erdoğan yakında buraya gelecek"

Bölgeye aynı zamanda, üniversite, lise ve dengi eğitim kurumları açacaklarını aktaran Sall, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum, geçen hafta bana Paris’te Dakar’a yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi. Hem Türk firmalarının burada yapacağı yeni projeleri yerinde görmek, hem de Türk Eximbankın Senegal’in gelişmesine yaptığı ve yapacağı katkıları görüşmek için buraya gelecek. Yakında yine büyük bir Türk yatırımı olan, Dakar Uluslararası Hal Kompleksinin açılışı da yine Diamniado’da yapılacak.”

Büyükelçi Civaner de böyle büyük bir yapının Türk firmaları tarafından Senegal'de inşa edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Stratejik partnerlik çerçevesinde Türkiye'nin ülkede çok sayıda proje gerçekleştirdiğini hatırlatan Civaner, Türkiye'nin her geçen gün ilerleyen teknolojisini Senegal'e transfer etmekten geri kalmayacağını ve daima Senegal'in yanında olacağını belirtti.

Civaner, iki cumhurbaşkanının ortak vizyonu sayesinde ilişkilerin sağlam ve stratejik bir zeminde ilerlediğini kaydederek, "Sall ile Erdoğan arasındaki dostluk iki ülkenin dinamik ilişkilerin mührü oldu.” ifadesini kullandı.

Büyükelçiliğin yanı sıra Türkiye'nin Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi resmi kurumlarla ülkede varlık gösterdiğine işaret eden Civaner, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yakın zamanda Kültür Merkezi çatısı altında Türkçe öğretimi ve çeşitli faaliyetlerine başlayacağını anlattı.

Fuar açılışında konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da Senegal’e daha önce gerçekleştirdiği 3 ziyarette Türk firmaların hayata geçirdiği projelerin Senegal’in imajına katkıda bulunduğunu gözlemlediğini belirtti.

Türkiye ve Senegal’in dost ve müttefik ülkeler olarak özellikle son yıllarda dinamik Türk ihracatçıları ve müteahhitleri sayesinde çok güçlü ekonomik bağlara sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaret hacminin her iki tarafın da çabalarıyla gelecek yıllarda daha da büyümesini dilediğini aktardı.