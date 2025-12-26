İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,927
  • EURO
    50,5686
  • ALTIN
    6232.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Senetle dolandırıp şirketler üzerinden akladılar! MASAK raporu araç dolandırıcılığını ortaya çıkardı
Güncel

Senetle dolandırıp şirketler üzerinden akladılar! MASAK raporu araç dolandırıcılığını ortaya çıkardı

Çorum merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, araç alma vaadiyle 55 kişiyi dolandırarak milyonlarca lirayı şirketler üzerinden akladıkları belirlenen şebekenin 14 üyesi yakalanırken, yaklaşık 46,5 milyon TL değerindeki 58 araca ve 2 taşınmaza el konuldu.

IHA26 Aralık 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Senetle dolandırıp şirketler üzerinden akladılar! MASAK raporu araç dolandırıcılığını ortaya çıkardı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Çorum il Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları ağına düşüren ve satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını güvenli ödeme ya da elden ödeyip, geri kalan tutarı ise senet düzenleyip ödeme yapmayan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin devri alınan araçların kaydını kendi aralarında ya da 3'üncü şahıslara devrettiği, bu yöntemle elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi. Şebekenin yöntemiyle toplam 55 araç sahibini dolandırdığını belirleyen ekipler, MASAK'tan temin edilen raporlarda şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde tam 45 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu ve bu paranın 15 milyon TL'lik kısmının şirketler üzerinden aklandığını belirledi.

Düğmeye basan ekipler, Çorum merkezli Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 44 adet fişek ve 1 adet kılıç, 18 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 1 adet bilgisayar kasası, 30 adet çeyrek altın, 10 gram altın, 56 bin TL nakit para ve 100 euro, 8 adet satış sözleşmesi ve çok sayıda boş senet ele geçirildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca ve 2 taşınmaza da el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

  • dolandırıcı
  • araç vaadi
  • araç satışı
  • para aklama
  • senet

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.