Erzurum'da ahır yangınında 19 büyükbaş hayvan telef oldu

Alınan bilgiye göre, Şenkaya ilçesine bağlı Yanıkkaval mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında Veli Yıldız’a ait ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında ahırda bulunan 19 büyükbaş ve 20 kümes hayvanı telef oldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tüm mal varlığının yanarak kül olduğunu ifade eden Veli Yıldız, zararının 300 bin lira civarında olduğunu söyledi.