Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanık Şenol Şahin'e, müebbet hapis cezası verildi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e, 'kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.