TBMM Başkanı Şentop, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

AA 11 Kasım 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 17:32

Prof. Dr. Şentop, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Eylemlerini sürdüren aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye olan tepkilerini dile getirerek Şentop'a çocuklarının nasıl dağa kaçırıldığını tek tek anlattı.

Ailelere karanfil veren Şentop, buradaki konuşmasında, ailelerin evlatlarına kavuşmak için 800 gündür eylemi sürdürdüğünü aktararak bu süre içinde kararlı, dik duruşlarıyla evlatlarına kavuşan annelerin, ailelerin olduğunu ifade etti.

Şentop, hala evladını bekleyen ailelerin olduğuna işaret ederek "Annelerin eylemi dünyanın en etkili eylemidir. Hatta burada gerçekleşen eylem için diyebiliriz ki dünyanın en sivil en doğal en güçlü eylemidir. daha öncede teröre teröristlere karşı farklı ülkelerde eylemler olmuştur fakat buradaki eylem hem kararlığı hem de doğallığı itibarıyla hepsinden farklı ve hepsinden güçlü bir eylem." diye konuştu.

Ailelerin anlattıklarının çok üzücü olduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Buradaki ailelerin, annelerin, siyasi partilerin bu tür konularda evlatların annelerinden kopartılması, dağa gönderilmesi, terör örgütüne iletilmesi konusunda aracılık ettiğine dair çok vahim iddialar var. Şahit oldukları somut olayları da anlattılar. Bu konuda herkesin kim olursa olsun daha önce ne yapmış olursa olsun bu evlatların ailelerine kavuşması için elinden gayreti göstermesi lazım. Bu konuda devletimizin, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere hepimizin buradaki annelerin yanında olduğumuzu, anneleri evlatlarına kavuşturmanın dünyada yapılacak en büyük en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen bütün gayretle her zaman onların yanındayız, onları destekliyoruz. Allah kavuştursun, Allah yardımcıları olsun."

İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'IN ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFRETMESİ

Gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, Şentop'un "tek adam" açıklamalarını eleştirmesi ile Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki görüşlerini sorması üzerine Şentop, şöyle konuştu:

"O konuya dair söylediklerim çok açık. Çok kısa bir anayasa bilgisi olan kişinin benim o söylediğimle hükümeti, yürütmeyi kastettiğim belli. Fakat yürütme, Meclis, Meclis'in itibarıyla ilişkilendirilmesini doğrusu bir espri olmasını ümit ediyorum. Yoksa daha farklı, kötü şeyler düşüneceğim kavrayışla ilgili. Bingöl'de yaşanan olay çok üzücü. Hepimizi kahretmiştir. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekillerinin kendisini seçen vatandaşla temasında bazen olumsuz, hoşumuza gitmeyen davranışlar, sözler olmuştur ama bu derece vahim, galiz bir hakaretin bir küfrün bir milletvekili tarafından vatandaşa karşı dile getirilmesi çok vahim. Bununla ilgili süreci takip ediyoruz. Şehit ailelerinden de gelenler, arayanlar oluyor sürekli. Sonuç itibarıyla bir hukuk sistemi var, Türkiye'de kanunlarımız, mevzuatlarımız var. Bu çerçevede gereken neyse yapılacaktır, hukuki süreç devam etmektedir."

Ziyarette, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat da yer aldı.