Şentop'tan Boğaziçi açıklaması: Buna devlet müsaade etmez

AA 07 Şubat 2021 Pazar 23:18 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 23:26

Yeni bir anayasa yapmanın 'ütopya olmadığını, mümkün olduğunu' söyleyen TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen olaylarla ilgili de yorumda bulundu.

Şentop'un ifadeleri şöyle: "(Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar) Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde."

Ayrıntılar geliyor...