Şenyayla'da, güven ve huzur ortamı sağlandı

DHA 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:02 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Muş'a bağlanan ve bir zamanlar terörle anılan Şenyayla bölgesi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeniden canlandı. Teröristlerin kullandığı onlarca mağaranın imha edildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bölgede artık silah seslerinin yerini insan ve hayvan sesleri aldı. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bölgede bugünlerde ziyaretçiler ağırlanıyor.

MAUN Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, eşi Nilüfer Polat, yöneticiler ve öğrencilerle birlikte Şenyayla bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Terör olayları nedeniyle uzak kaldıkları yerleşim yerlerine yıllar sonra dönen aileleri evinde ziyaret eden Polat ile beraberindekiler, halkın ilgisiyle karşılandı. İkram edilen çaylardan sonra Şenyayla'yı gezen Rektör Polat ve heyeti, mantar topladı.

'İNSANLARIN GİRMEYE ÇEKİNDİKLERİ YERDİ'

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, "Şenyayla bölgesi, 20-30 yıl önce terörle anılan bir bölgeydi. Hakikaten insanların girmeye çekindikleri, korktukları, imtina ettikleri bir yerdi. Köylüler olsun, çobanlar olsun, göçerler olsun, bu bölgeye girmeye pek fazla cesaret edemiyorlardı. Allah'a binlerce defa şükürler olsun. Devletimizin almış olduğu yerinde tedbirlerle köylüleri, insanları kazanarak, onların gönüllerine girerek, insanlara temas ederek bu bölgelere devletin ağırlığını ve şefkat ile merhamet elini uzatarak, bu bölgelerin tekrar kazanılmasına vesile oldu. Öğrencilerimizle biraz mantar toplayarak, biraz doğa yürüyüşü yaparak, onları doğayla buluşturarak bir farkındalık meydana getirmek için buraya gezi düzenledik" diye konuştu.

Şenyayla bölgesinde Rus ve Türk tabyalarının var olduğunu kaydeden Polat, "Şenyayla'da Rus tabyaları, Türk tabyaları var. Birinci cihan harbinde burada büyük mücadeleler verilmiş. Bunlarla ilgili çeşitli çalışmalar yaparak, biz bu bölgeleri hem tarih turizmine hem kültür turizmine hem de doğa turizmine kazandırmak istiyoruz. Muş Alparslan Üniversitesi olarak bu açıdan da çalışmalar yapacağız" dedi.

Geziye katılan öğrencilerden Beyza Özçelik de "Yaklaşık 30 yıl aradan sonra güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Şenyayla bölgesinde huzur ve güvenin sağlanmasıyla buraya gezi düzenledi. Rektörümüz, dekanlarımız, hocalarımızla birlikte buraya gelip, hep birlikte mantar toplayıp, çay içerek güzel bir vakit geçirdik" diye konuştu.