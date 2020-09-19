İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2020 Cumartesi / 1 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5575
  • EURO
    8,9826
  • ALTIN
    473.93
  • BIST100
    1111.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sera naylonu çeken 29 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Güncel

Sera naylonu çeken 29 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sera üzerine naylon örtü çeken işçi, yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA19 Eylül 2020 Cumartesi 10:07 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:07
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, olay, Gazipaşa’nın Çobanlar Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yeni yapılmakta olan seraya naylon örtü çeken Ramazan Harmancı (29) bir anlık dikkatsizliğin bedelini ağır ödedi. Sera üzerinde geçen yüksek gerilim hattına temas eden Harmancı olay yerinde can verdi. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kalan Ramazan Harmancı’ya ait ceset, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Harmancı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.