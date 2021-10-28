Serap hemşire, koronavirüsten öldü

DHA 28 Ekim 2021 Perşembe 15:53 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:53

Sakarya Erenler Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Serap Yeşil, bir süre önce koronavirüs testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkması üzerine Serap Yeşil, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Serap Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Serap hemşire, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Bugün, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Yeşil'in ailesi ve sağlık çalışanları katıldı. Törende, okunan duaların ardından Serap Yeşil'in cenazesi memleketi Düzce'ye götürüldü. Serap hemşire, Düzce'de toprağa verildi.