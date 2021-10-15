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Serasındaki ürünleri sulamak için gitmişti, sulama kuyusunda ölü bulundu

Antalya'da çiftçilikle uğraşan 3 kız çocuğu annesi Ünzüle Uçak'ın (49), 10 metre derinlikteki sulama kuyusunda cesedi bulundu.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 10:44 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 10:44
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Pazarcı Mahallesi Gemiyakası Caddesi'nde meydana geldi. Serasındaki ürünleri sulamak için evden çıkan Ünzüle Uçak'tan uzun süre haber alamayan yakınları, telefonla aradı.

Cevap alamayan yakınları, Uçak'a ait seranın bulunduğu alana gitti. Bölgede arama yapanlar, seradan 100 metre uzaktaki sulama kuyusunun 1 metre yakınında, Uçak'ın çantasını fark etti.

Yakınları, daha sonra Uçar'ı 10 metre derinliğindeki kuyuda yüzüstü yatar halde görünce 112'yi aradı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kuyuya indiklerinde Uçak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Uçak'ın cansız bedenini, içinde yaklaşık 1 metre su bulunan kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye erleri, halatla kuyuya girip, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası Uçak'ın cesedini çıkardı. 3 kız çocuğu annesi Uçak'ın cansız bedeni, cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ünzüle Uçak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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