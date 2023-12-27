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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 1. dönem sınavı, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/1 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Ocak 2024, tekrar katılacaklar için 1-15 Mart 2024 olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

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